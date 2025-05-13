بالصور- إصابة 5 أشخاص في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانهيار سقف مسجد تحت الإنشاء، بمنطقة "ابني بيتك" بني سليمان، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى المستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل 5 مصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.