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20 مصابًا في تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بالشرقية

11:21 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل

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الشرقية - ياسمين عزت:

أُصيب 20 مواطنًا في حادث تصادم مروع وقع اليوم الثلاثاء، أتوبيس أعلى الطريق الإقليمي، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة العاشر من رمضان، وذلك بالقرب من نزلة السعديين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور قوة من الشرطة إلى الموقع، وتبين من المعاينة الأولية حدوث تصادم قوي بين المركبتين، أسفر عن انقلاب إحداهما وإصابة 20 شخصًا بإصابات متفاوتة.

دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث والملابسات المحيطة به.

تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيلتصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل

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