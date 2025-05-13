مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب دراجة نارية في ترعة، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب تروسيكل ووجود متوفى ومصابان بدائرة مركز شرطة طهطا.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير دراجة بخارية "تروسيكل" قيادة المدعو الصباحي م 25 عامًا عامل ومقيم دائرة مركز شرطة المراغة اختل مقود الدراجة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن للتروسيكل، مما أدى لانحرافه وانقلابه بالترعة المشار إليها المجاورة للطريق.

نجم عن ذلك وفاة قائد التروسيكل، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى المراغة المركزي،

وإصابة مرافقيه كلاً من نجل شقيق المتوفي المدعو يوسف ع م 13 عاما طالب، وأحمد ا م 13 عامًا طالب ومقيمان بذات الناحية بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية

وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.