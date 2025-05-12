اتهمها بممارسة السحر.. إحالة أوراق متهم بقتل سيدة في الدقهلية للمفتي

الدقهلية – رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة الاستئنافية، اليوم، إحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامه شنقًا، بعد إدانته بقتل ربة منزل بقرية "ابستو" التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، ظنًا منه بأنها أعدّت سحرًا للتفريق بينه وبين زوجته.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، محيي الدين الكناني، وأحمد عبد الدين عواض، وأمانة سر أحمد كمال، في القضية رقم 3433 لسنة 2024 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 3262 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

وأحالت النيابة العامة المتهم "مصباح علي عوض السودة" (37 عامًا – محبوس) إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث ثبت من التحقيقات أنه بتاريخ 1 أبريل 2024، أعد المتهم سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى مسكن المجني عليها عبير السيد إبراهيم غالي، وسدد لها عدة طعنات، استقرت إحداها بالقلب والبطن، ما أدى إلى وفاتها، قاصدًا إزهاق روحها.

وأفادت الشاهدة الطفلة مريم بهلول حسين عبد الفتاح (11 عامًا – طالبة) بأنها رأت المتهم يعتدي على والدتها بالسكين داخل المنزل ليلاً، بعد أن سمعتهما يتحادثان صباحًا، ما أسفر عن إصابتها بطعنات قاتلة، بينما أكد شاهد آخر، العزازي حسين عبد الفتاح (51 عامًا – سائق)، أن الواقعة وصلت إلى علمه على النحو الذي ذكرته ابنته المجني عليها.

وجاء في تحريات الرائد إسلام نشأت عنان، رئيس مباحث مركز نبروه آنذاك، أن المتهم ارتكب الجريمة نتيجة اعتقاده بأن المجني عليها، التي تربطها صلة قرابة بزوجته السابقة، كانت السبب في انفصاله عنها من خلال أعمال سحر.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن إصابات طعنية نافذة بالظهر والبطن وأخرى قطعية في أعلى الصدر والذراعين، باستخدام أداة حادة كالسّكين.