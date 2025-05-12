إحالة عاطل للمفتي في قضية قتل مزارع وسرقته بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أحالت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين محمد عبد التواب العنانى وعمرو أبو الأسرار، أوراق أحمد م. ر. (19 عامًا)، عامل من قرية كفور النيل، لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك في قضية قتل مزارع بهدف سرقة أمواله.

وجاءت هذه الإحالة بعد اتهام المتهم باستدراج المجني عليه، أمير و. ف. (38 عامًا)، إلى منطقة الحقول بحجة مساعدته في تغيير أموال أجنبية، ثم قام بالاعتداء عليه بقطعة حديدية على رأسه حتى أودى بحياته، ليقوم بعدها بسرقة ما بحوزته من أموال، ثم لاذ بالفرار.

كانت تحريات العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم، قد كشفت عن تفاصيل الجريمة، حيث تم الاتفاق بين المتهم والمجني عليه على القيام بتغيير العملات، ليتم استدراجه إلى منطقة الزراعات، حيث وقع الاعتداء.

ألقي القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة. وتحددت جلسة الثاني من يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية.