محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء مرسى سياحي على الجانب الشرقي للنيل

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موقع مشروع إنشاء مرسى سياحي على الجانب الشرقي للنيل، ليخدم الرحلات النيلية ويجعل من بني سويف محطة هامة للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر، فضلاً عن عوائده الاقتصادية بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، ودعم القطاع السياحي

وخلال تجوله بالموقع ناقش المحافظ مع المختصين تفاصيل و مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتضمن إنشاء مرسى نهرى بطول يزيد عن 300 متراً، ومنطقة مطاعم، ومبنى إداري، ومنطقة خدمات متكاملة، ومناطق خضراء، ولاند سكيب على مساحة تقدر بنحو 6 أفدنة تقريباً، حيث جرى الإنتهاء من أعمال التكريك بنسبة 100%، وطرح وترسية أعمال الرصيف لاند سكيب، والكهرباء، وأعمال الحماية المدنية، وذلك بمعرفة التوسع الأفقي التابع لوزارة الري، فضلا عن الانتهاء من أعمال تسوية الموقع، والبدء في أعمال الحفر .

وأكد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل بالمشروع، موجها المكتب الفني باستمرار متابعة معدلات ونسب الإنجاز، ورصد أية معوقات قد تواجه الأعمال أولا بأول لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، وعرض تقرير تفصيلي بشكل مستمر عن الموقف التنفيذي، نظرا لأهمية المشروع الحيوية والخدمية والتنموية.