إصابة تلميذة بطلق ناري طائش فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت تلميذة بطلق ناري خرطوش بالوجه، في قرية الأشراف البحرية التابعة لدائرة مركز قنا، وتقرر نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة تلميذة بطلق خرطوش في إحدى مناطق قرية الأشراف البحرية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة "ه، تبلغ من العمر 8 أعوام"، طلق خرطوش في الوجه، رصاصة طائشة أصابتها في قرية الأشراف البحرية مركز قنا.

تقرر نقلهم المصابة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.