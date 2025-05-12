بينهم أطفال.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين بالأقصر



الأقصر- محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، وقوع حادثين منفصلين أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، من بينهم أطفال.

وقع الحادث الأول على طريق "الأقصر- إسنا"، إذ انقلبت سيارة ربع نقل داخل ترعة الفارسية، ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

في حادث آخر، انقلبت دراجة نارية على الطريق الزراعي "إسنا- الأقصر" تحديدا أمام قرية "الشيخ أحود"، ما أدى إلى إصابة رجل وزوجته وطفلته بكدمات وكسور متفرقة، إذ تم نقلهم إلى مستشفى إسنا لتلقي العلاج.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادثين لتسيير الحركة المرورية، بالإضافة إلى تحرير المحاضر اللازمة.