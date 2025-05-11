محافظ الإسماعيلية يترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لمتابعة توريد القمح المحلي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ترأس اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025، وذلك لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة سابقًا، ومراجعة معدلات التوريد اليومية ونسب التسويق على مستوى المحافظة.

شارك في الاجتماع كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء محمد أنيس السكرتير العام، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، العميد محمد شعلان المستشار العسكري، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء اللجنة العليا للتوريد.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع أهمية محصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، مشددًا على أن الدولة تتبنى سياسات داعمة للمزارعين لتوفير التقاوي الجيدة بأسعار مدعمة.

وأوضح أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 34 ألف فدان، تم توريد نحو 27,681 طنًا منها حتى 10 مايو الجاري، بما يمثل 68.1% من المستهدف.

وشدد “أكرم” على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط مهربي القمح، مشيرًا إلى أن كل حبة قمح تمثل أهمية قومية، ولن يتم التهاون في أي مخالفات تتعلق بأعمال التوريد.

كما ناقش الاجتماع سبل التنسيق مع قطاع الكهرباء لضمان استمرارية التيار في مواقع الصوامع، إلى جانب جهود مديريات الزراعة والتموين والأوقاف في تنظيم ندوات توعوية للمزارعين بشأن أهمية التوريد ومنع استخدام القمح كعلف للمواشي أو الأسماك.

وصرح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، بأن المستهدف هذا الموسم توريد 40 ألف طن، مشيرًا إلى توفير التقاوي المجانية لعدد من الحقول الإرشادية، من بينها أصناف “مصر 4” و”سدس 14” و”سدس 15”.

من جانبها، أوضحت شيماء عمر، وكيلة وزارة التموين، أن المحافظة تمتلك 4 صوامع معدنية بسعة تخزينية إجمالية 122 ألف طن، إضافة إلى مراكز تجميع مجهزة تابعة للبنك الزراعي.

وكان محافظ الإسماعيلية، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة أعمال التوريد برئاسته، في ضوء قرار وزير التموين رقم 46 لسنة 2025، الذي حدد أسعار توريد الأردب بما يتراوح بين 2100 و2200 جنيه حسب درجة النظافة، مع صرف حافز إضافي لتشجيع المزارعين.