العثور على رضيعة حديثة الولادة بجوار كوبري نجع حمادي

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثر أهالي مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، صباح اليوم الأحد، على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملقاة بجوار مدخل كوبري المدينة، في واقعة أثارت حالة من الحزن والتساؤلات بين الأهالي.

وقال شهود عيان، إنهم تفاجئوا بوجود الطفلة ملفوفة في قطعة قماش، فأبلغوا الجهات الأمنية، وجرى نقلها وتسليمها إلى مركز شرطة نجع حمادي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، وسماع أقوال الشهود، بهدف التوصل إلى من قام بترك الطفلة في هذا المكان.

ومن المنتظر نقل الطفلة إلى إحدى دور الرعاية، بعد التأكد من حالتها الصحية وإخطار الجهات المختصة.