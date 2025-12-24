حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، حملة موسعة لإزالة الإشغالات، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة بالاستمرار في التصدي الحاسم لظاهرة الإشغالات وجميع أشكال المخالفات والتعديات، وعدم الالتزام بالقوانين، مع ردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم، خاصة فيما يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة.

وأكد اللواء تامر أبو الغيط، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أنه جرى توجيه الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية للتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، واستغلال المساحات دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالمخالفة لقانون الإشغالات العامة، مع التشديد على عدم تكرار المخالفة مرة أخرى.

وأوضح رئيس الحي أن حملة موسعة نُفذت بمنطقة مساكن الياسمين، وأسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات الواقعة على أملاك الدولة، وإزالة كل ما يعوق الحركة المرورية أو يشوه المظهر الحضاري للطرق والميادين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار إلزام الجميع باتباع القوانين المنظمة للطرق والميادين وأملاك الدولة، والحفاظ على الشكل الحضاري.

وأشار اللواء تامر أبو الغيط إلى استمرار أعمال المتابعة والرقابة لرصد أي إشغالات أو مظاهر من شأنها تشويه المظهر العام، مع التأكيد على تطبيق القانون بكل حزم ودون تهاون، والتصدي الفوري لأي مخالفات حتى عودة الانضباط الكامل ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى.