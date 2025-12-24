مصدر بـ"الكهرباء" يكشف موعد إعادة التيار لمناطق بني سويف والمنيا

أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، نجاح إعادة التيار الكهربائي بالكامل إلى جميع المناطق المتأثرة بمحافظتي بني سويف والمنيا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، عقب الانتهاء من التعامل مع عطل فني طارئ بأحد محولات الجهد العالي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن العطل تمثل في فصل المحول رقم (2) بجهد 220/66 كيلوفولت بإحدى محطات محولات الجهد الفائق التابعة للشركة، ما أدى إلى فصل قضبان جهد 66 كيلوفولت نتيجة عمل منظومة الوقاية التفاضلية، وهو ما ترتب عليه فقد التغذية الكهربائية عن عدد من محطات المحولات.

وأشار إلى أن الانقطاع شمل محطات: محطة محولات الفشن (66 ك.ف) ومحطة محولات مغاغة (66 ك.ف) ومحطة محولات بني مزار (66 ك.ف) ومحطة محولات مطاي (66 ك.ف)، وذلك اعتبارًا من الساعة السابعة والربع مساءً.

وأضاف المصدر أن فرق الطوارئ بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بالتنسيق مع فرق شركة نقل الكهرباء، تحركت على الفور، حيث جرى عزل الجزء المتأثر من المحول، وإعادة ترتيب أوضاع الشبكة، وإرجاع التغذية الكهربائية تدريجيًا لمحطات الفشن، ومطاي، ومغاغة شرق، ثم استكمال إعادة التيار لباقي المناطق المتأثرة، حتى استقرت الشبكة وعاد التيار بالكامل في بني سويف والمنيا في تمام الساعة 8:30 مساءً.

وأكد أن جميع المحطات تعمل حاليًا بصورة طبيعية وآمنة، ولا توجد أي تأثيرات سلبية على الشبكة، مشددًا على أن منظومات الحماية قامت بدورها في عزل العطل ومنع امتداده إلى نطاق أوسع، بما حافظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على استمرار مراجعة أسباب الفصل الفني بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا، مع رفع درجة الاستعداد داخل مراكز التحكم والطوارئ على مستوى الجمهورية.