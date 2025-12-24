ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.61 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.64 جنيه للشراء، و126.2 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.05 جنيه للشراء، و13.05 جنيهًا للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.47 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و67.2 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 154.23 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و154.99 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.