تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

10:43 ص 24/12/2025

تداول شاحنات البضائع بميناء سفاجا

رست 8 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 14000 طن بضائع و725 شاحنة و85 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع و262 شاحنة و68 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع و463 شاحنة و17 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين Pelagos Express والحرية، اليوم الاربعاء، بينما غادرت أربع سفن وهي Alcudia Express، وبوسيدون اكسبريس، ووادي العرب وأمل.

وشهد ميناء نويبع تداول 3750 طن بضائع و236 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أور وسينا، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1263 راكباً.

بضائع عامة موانئ البحر الأحمر السويس

قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة