وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدتين بالتفتيش ويحيل المقصرين للتحقيق- صور

أكد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن المديرية تسعى بقوة في تطبيق مبدأ المحاسبة العادلة داخل جميع المنشآت الصحية، مشددًا على أن حق المواطن في خدمة صحية آمنة ومنضبطة خط أحمر لا يقبل التهاون.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها وكيل الوزارة على عدد من وحدات الرعاية الصحية بمركزي أبوقرقاص وملوي، للوقوف على مستوى الانضباط الإداري وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

وأوضح عمر أن الجولات المفاجئة هدفها الأساسي التأكد من تواجد الأطقم الطبية، وجاهزية الوحدات، وتقديم خدمة محترمة تليق بأبناء المنيا، ولن نسمح بأي تقصير يؤثر على صحة المواطن».

وخلال تفقده وحدة أبيوها، تم رصد غياب بعض أعضاء الكادر الطبي والإداري، وعلى الفور تم إحالتهم للتحقيق، مع توجيه مدير الإدارة الصحية بالمتابعة اليومية الصارمة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة كفاءة أجهزة الاستقبال والطوارئ لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

كما تفقد مركز طب أسرة الأشمونين بمركز ملوي، مؤكدًا أن المركز يمثل نموذجًا مشرفًا للرعاية الصحية الأولية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الجولة شملت تفقد أقسام: الطوارئ، الصيدلية، عيادة الأسنان، رعاية الأمومة والطفولة، تنظيم الأسرة، التعقيم وغرفة الملفات، مؤكدًا أن مستوى الأداء يعكس التزامًا حقيقيًا بمعايير الجودة.