إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:26 ص 24/12/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.61 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 12.61 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 12.62 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 12.64 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.63 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان