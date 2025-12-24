حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه المناطق

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية إلى أحد مناجم الخامات والمصانع المتخصصة في استخلاص العناصر الاستراتيجية بمقاطعة منغوليا الداخلية بجمهورية الصين الشعبية.

وبحسب بيان، تأتي الزيارة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير إلى العاصمة الصينية بكين، لبحث سبل التعاون والشراكة في مجالات استكشاف واستخراج وتعدين الخامات الأرضية، واستخلاص وفصل المعادن والمواد الاستراتيجية النادرة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الصينية الحديثة.

وشارك في الزيارة كل من الدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور هاني جمال، أستاذ هندسة الفلزات بهيئة المواد النووية، وذلك بحضور وو يونغ-يونغ، نائب المدير العام لشركة المؤسسة الوطنية الصينية النووية للتعدين – منغوليا الداخلية (CNNC Inner Mongolia Mining)، ولي كونغفي، المدير العام لشركة تونغلياو لصناعة اليورانيوم (Tongliao Uranium Industry).

واستهل وزير الكهرباء جولته بتفقد مكونات وأقسام الحقل التكنولوجي والمصنع، ووحدات العمليات الإنتاجية والمعامل، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول طبيعة التكنولوجيا المستخدمة، ومدى تقدمها، وجدواها الاقتصادية، والنتائج التي حققتها على أرض الواقع، إضافة إلى قدرتها على التعامل مع التكوينات الجيولوجية المختلفة.

كما جرى خلال الجولة بحث المدد الزمنية اللازمة لإقامة مثل هذه المصانع، والأعماق التي تتم فيها أعمال الاستخراج، إلى جانب استعراض التكنولوجيات المتعددة المستخدمة في استخلاص عدد من العناصر الاستراتيجية.

وقدم مسؤولو الشركة الصينية نماذج لمشروعات تعاون قائمة يتم تنفيذها خارج الصين، موضحين التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج والتصنيع، بدءًا من الاستكشاف والتقييم، مرورًا بعمليات التعدين، وصولًا إلى استخلاص الخامات الأرضية، حيث تمت مناقشة أساليب التعدين والاستخلاص، والتحديات المرتبطة بطبيعة العمل، وسبل التغلب عليها، والدعم الفني واللوجستي المطلوب.

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين الخامات والعناصر الأرضية النادرة، التي تمثل ركيزة أساسية للصناعات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة، مشيرًا إلى التوجه نحو توسيع مجالات الشراكة خلال المرحلة المقبلة، ودراسة توطين بعض الصناعات المكملة لتعدين واستكشاف الخامات واستخلاص العناصر النادرة.

وأوضح الوزير أن المناقشات تناولت الأطر الداعمة لعمل الشركات الصينية بالشراكة مع الجانب المصري، في ضوء خطة الدولة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والعناصر الأرضية النادرة، واستراتيجية تعظيم العائد الاقتصادي من الثروات الطبيعية.

واستعرض وزير الكهرباء جهود إعادة البناء والتنمية التي نُفذت خلال العقد الأخير، وتهيئة المناخ الاستثماري من خلال تطوير البنية التشريعية والقانونية، وتقديم التسهيلات والدعم اللازمين، في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.