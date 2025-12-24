محافظ أسيوط يبحث مع وفد هندي سبل التعاون في تطوير منظومة الطرق

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من إحدى الشركات الهندية المتخصصة في تكنولوجيا إنشاء وصيانة ورصف الطرق، في إطار توجه الدولة نحو تطبيق الحلول الفنية الحديثة والمستدامة في مشروعات البنية التحتية.

ضم الوفد: Sunil Gupta وAshish Srivastava مديري الشركة، وKuldeep Kumar Singh المدير الفني، بحضور الدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة. وناقش اللقاء آفاق التعاون المشترك للاستفادة من أحدث التقنيات في تطوير منظومة الطرق، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة، ويعزز استخدام المواد الصديقة للبيئة، ويرفع كفاءة التنفيذ مع خفض التكاليف.

ويأتي اللقاء استكمالًا لاجتماعات سابقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفي ضوء زيارة المحافظ الأخيرة إلى الهند على رأس وفد من رجال الأعمال، تنفيذًا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند الموقعة عام 2023، والتي تستهدف دعم التصنيع ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء تطلعه لإقامة شراكات طويلة الأمد مع الجانب الهندي تقوم على تبادل الخبرات والتصنيع المشترك والتسويق، بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة، مشددًا على أن الدولة تدعم الشركات الوطنية من خلال شراكات فعالة مع الشركات الأجنبية.

وعقب اللقاء، عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا ضم نخبة من الخبراء وأساتذة الهندسة بجامعة أسيوط، ومسؤولي قطاع الطرق والإسكان، وشركات المقاولات، لمناقشة الإمكانيات الفنية للتكنولوجيا المقترحة وإمكانية توظيفها في مشروعات الطرق وتبطين الترع، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تسريع التنفيذ ورفع كفاءة المشروعات الخدمية.

كما تم بحث إمكانية توطين تصنيع مواد الرصف داخل المحافظة بعد إجراء الفحوصات الفنية، مع دراسة إدخال الخامات المحلية في التصنيع، بما يدعم الصناعة الوطنية ويخفض التكاليف ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تبادل العينات الفنية، وتنفيذ نماذج تجريبية، وعقد اجتماعات لاحقة لعرض نتائج الاختبارات ووضع تصور نهائي لآليات الشراكة، تمهيدًا لبدء خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يعزز منظومة الطرق ويدعم الاقتصاد المحلي.