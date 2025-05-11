مواطن يُنهي حياة زوجته بالإسماعيلية.. والنيابة تأمر بحبسه 15 يومًا



الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قررت نيابة الإسماعيلية، حبس المتهم “إسلام” 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجته باستخدام سلاح أبيض داخل مسكنهما بمدينة المستقبل التابعة لمركز أبو صوير.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قوات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين الزوجين، شمس خ. م وزوجها “إسلام”، داخل منزلهما، انتهت بمقتل الزوجة.

وتبين من التحريات، أن الزوجين من متعاطي المواد المخدرة من نوع “الشابو”، وأن الجريمة وقعت خلال مشادة كلامية بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة ويجرى استكمال التحقيقات.