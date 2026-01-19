إعلان

في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة البابا تواضروس

كتب : مصراوي

05:41 م 19/01/2026

رئيس الوزراء يطمئن على صحة البابا تواضروس

كتب- أحمد عبدالمنعم:
تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، اتصالاً هاتفيًّا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اطمئن خلاله على الحالة الصحية لقداسة البابا عقب الجراحة البسيطة التي أجريت لقداسته مؤخرًا بإحدى مستشفيات النمسا.

أعرب الدكتور مدبولي عن خالص أمنياته لقداسة البابا بتمام الشفاء والتعافي في القريب العاجل، وطمأنه قداسته البابا مثمنًا اهتمام سيادته وسؤاله ومشاعره الطيبة.

