بعد هروب عناصر داعش من السجن.. اتهامات متبادلة بين الجيش السوري وقسد

كتب-عبدالله محمود:

حمل الجيش السوري، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المسؤولية عن إطلاق سراح عناصر تنظيم الدولة "داعش" من سجن الشدادي.

وأكد الجيش السوري، في بيان اليوم الإثنين، أنهم سيقومون بما يلزم لإعادة ضبط الأمن في محيط المناطق بمحافظة الحسكة.

وقال الجيش السوري، إن قواته تقوم بتأمين سجن الشدادي ومحيطه وتمشيط مدينة الشدادي جنوب الحسكة وما حولها لإلقاء القبض على سجناء داعش الذين أطلقت قسد سراحهم.

وأوضح الجيش السوري، أن قيادة الجيش تواصلت مع الوسطاء وقادة قسد لتسليم سجن الشدادي للأمن الداخلي بهدف تأمينه، مؤكدًا أن قيادة قسد رفضت وما زالت ترفض حتى اللحظة.

ومن جانبها، اتهمت قسد فصائل دمشق بتنفيذ هجمات متكررة على سجن الشدادي الذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم الدولة "داعش"، لافتة إلى أن الهجمات أسفرت عن هروب العديد من العناصر.

وقالت قسد، إن سجن الشدادي الذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم الدولة خرج حاليا عن سيطرة قواتنا.

وأكدت قسد أن قاعدة التحالف الدولي في المنطقة لم ترد على الدعوات للتدخل رغم أنها تبعد على سجن الشدادي كيلومترين فقط.

وأشارت قوات قسد إلى أن التحالف الدولي لم يتخذ خطوات عملية بشأن نقل سجناء تنظيم داعش الموجودين في سجن الأقطان بالرقة إلى أماكن آمنة رغم تنسيقهم معه منذ 3 أيام.

وأوضحت قسد أن الاشتباكات المستمرة مع فصائل تابعة لدمشق في محيط سجن الأقطان، أسفرت عن مقتل 9 من مقاتليهم وإصابة 20 آخرين.

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، اتفاقا شاملا مع "قسد"، يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار والاندماج الكامل بين الجانبين، بما يشمل تسليم محافظتي دير الزور والرقة وكافة حقول النفط والغاز للحكومة السورية فورا، وطرد عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين.