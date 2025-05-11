إحالة مدير مستشفى تأمين صحي بالدقهلية ونائبه للتحقيق.. المحافظ يكشف السبب



الدقهلية-رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بمنطقة شرق الدلتا، بإحالة مدير مستشفى التأمين الصحي بمنطقة جديلة ونائبه للتحقيق لتغيبهما عن العمل حتى الساعة التاسعة صباحا وتوقف العمل بالصيدليات، بالرغم من وجود العديد من المرضى والمترددين، ووجود الصيادلة داخل صيدلية المستشفى وعدم التشغيل، وعدم صرف الأدوية وتدني مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين.

وكلف مرزوق، الدكتور محمد رياض رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بمنطقة شرق الدلتا محافظة الدقهلية، باحالة مدير المستشفى ونائبه للتحقيق وتحريك مدير المستشفى من موقعه لمكان آخر، لعدم أدائه مهام وظيفته بالشكل المطلوب الذي يلبي احتياجات المرضى.

وأضاف المحافظ أنه أثناء زيارته المفاجئة، تواجدت إحدى مفتشات الصحة التي رصدت تلك المخالفات وعرض تقرير بتلك المخالفات.

وشدد محافظ الدقهلية على تكثيف جولاته المفاجئة خلال المرحلة المقبلة على عيادات التأمين الصحي للتأكد وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والمترددين، وأنه لن يقبل أي تقصير أو تقاعس أو إهمال تحت أي مبرر.