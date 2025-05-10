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أسرة سلمى بهجت بعد قرار النقض: القضاء أنصفنا وننتظر تنفيذ حكم الإعدام

06:20 م السبت 10 مايو 2025

قاتل سلمى بهجت فتاة

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الشرقية - ياسمين عزت:

عبرت أسرة الطالبة سلمي بهجت المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشرقية"، عن بالغ سعادتها وارتياحها لقرار محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام شنقًا بحق قاتل ابنتهم، ووصف أفراد الأسرة شعورهم بـ"أثلج القضاء صدورنا".

وقال عم سلمى في تصريحات صحفية عقب صدور الحكم: "سنوات من القلق والانتظار انتهت اليوم. الحمد لله، القضاء المصري أنصفنا وأعاد لنا حق سلمى. كنا ننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، ونشكر القضاء العادل على هذا القرار".

وأضاف: "ننتظر الآن تنفيذ حكم الإعدام وإنهاء حياة هذا القاتل الذي تجرأ على فعلته الشنيعة. نسأل الله أن يرحم فقيدتنا الغالية، وأن يلهمنا الصبر والسلوان على فراقها".

وكانت محكمة الجنايات، قضت في نوفمبر 2022 بإعدام المتهم بعد تأكيد التقرير الطبي سلامته العقلية، وكشفت التحقيقات أنه بيت النية وترصد للمجني عليها وقتلها بوحشية أمام أحد العقارات في الزقازيق.

واليوم، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من قبل أسرة المتهم إسلام محمد في حكم الإعدام الصادر بحقه، وأيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بإعدامه شنقًا.

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فتاة الشرقية سلمى بهجت الإعدام شنقًا لقاتل سلمي بهجت
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