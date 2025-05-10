"جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

استقبلت مستشفى قويسنا العام بمحافظة المنوفية، مساء الجمعة، 11 حالة في قسم الطوارئ والاستقبال إثر تعرضهم للاختناق جراء اندلاع حريق هائل في أحد المصانع بمركز قويسنا. وقد تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وكان حريق قد نشب في مصنع للكراسي البلاستيكية بقرية كفر إبنهس على الطريق الزراعي بقويسنا. وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان بشكل كبير، مما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق الزراعي.

هذا، وتواصل سيارات الإطفاء جهودها لإخماد الحريق قبل أن يمتد إلى الأماكن المجاورة.