بالصور- توريد 91 ألف طن قمح لصوامع وشون أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، استلام الصوامع والشون والبناكر لكميات القمح بمختلف مراكز المحافظة، والتى وصلت إلى 91 ألفًا و937 طنًا حتى اليوم الخميس.

ولفت إلى أنه فى ظل التنسيق المستمر بين كافة الجهات فإننا نعمل على الوصول بالمستهدف إلى 600 ألف طن يتم توريدها من المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتى وصلت إلى 409 ألفًا و547 فدانًا، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية، وهو الذى يتوازى مع ضرورة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، بأن الكميات الموردة من القمح شملت توريد 52 ألفًا و691 طنًا داخل الصوامع والشون والبناكر الخاصة بمحافظة أسوان، و39 ألفًا و246 طنًا داخل صوامع المحافظات المجاورة التى يتم التنسيق معها على مدار موسم الحصاد لتوريد الكميات بها فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا.