الأقصر تفتح أبواب الاستثمار.. مجمع حديث لتجفيف الطماطم جاهز للتأجير

الأقصر - محمد محروس:

تستعد هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع محافظة الأقصر لطرح المزايدة العلنية الخاصة بتأجير مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة لتجفيف الطماطم بقرية الكيمان بمركز إسنا، والمحدد لها جلسة المزايدة يوم الأحد الموافق 20/4/2025 ، بمقر هيئة تنمية الصعيد بالقاهرة.

وأوضح الدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، أنه في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، وتكليفات اللواء أ.ح شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بأنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة لتجفيف الطماطم بقرية الكيمان بمركز إسنا على مساحة 8 أفدنة ونصف ويضم مبنى إدارى مكون من 5 مكاتب إدارية واوفيس ودورات مياه سيدات ورجالي.

أضاف الدكتور إبراهيم رمضان ويضم كذلك مبني لخطوط الانتاج " عبارة عن "هنجر" معدني على مساحة 300 متر، بداخله خطين انتاج مجهزين بالكامل، الأول خاص بالفرز والغسيل والتقطيع حيث يحتوي الخط الاول على 3 مراحل للغسيل كل مرحلة بها فلاتر لتنقية المياه لإعادة استخدامها لعدم هدر المياه وأماكن مخصصة بالخط خاصة بالتقطيع، والخط الثاني خاص بالغربلة والفرز والتعبئة للمنتج النهائي وماكينة خاصة بكشف المعادن .

وأشار مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، إلى أن المجمع يضم عدد 3 مناشر بمساحة 3600 متر، كل منشر بمساحة 1200 متر مربع مجهز بمساحات مناورة لسهولة التحرك والعمل بين "الترابيزات" داخل المنشر ومبني للثلاجة للحفظ والتبريد، كما أنه تم ترفيق المجمع بجميع المرافق بالكامل، وتم عمل تجربة لتجفيف الطماطم قبل طرح المجمع،

كما أن المجمع مجهز أيضا لتجفيف كافة الحاصلات الزراعية التي تتميز الأقصر بزراعتها ويمكن تجفيفها مثل النباتات الطبية والعطرية وفلفل الهالبينو، مما يساهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة حيث من المتوقع أن يسهم المجمع فى توفير حوالى 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وأشار الدكتور جابر الكلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إلي أن محافظة الأقصر تعد واحدة من أبرز المحافظات المصرية في زراعة الطماطم، حيث تبلغ المساحة المزروعة للطماطم في الأقصر خلال العروة الشتوية حوالي 40 ألف فدان، والتي تسهم في تغذية السوق المصرية بمحصول الطماطم خلال فترة الشتاء، التي تمتد من شهر ديسمبر وحتى أبريل.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أنه بفضل وفرة وجودة محصول الطماطم والشمس الساطعة والمناخ الخاص بالمحافظة جعلها وجهة جذب للمستثمرين لاستغلال فكرة تجفيف الطماطم التي تعتمد على أشعة الشمس بغرض التصدير للدول الأوربية والآسيوية وقارة أمريكا الجنوبية، لافتا إلى أنه يوجد في المحافظة 11 منشر لتجفيف الطماطم موزعة على مراكز إسنا وأرمنت والبياضية والقرنة، وهي مرشحة للزيادة لتلبية الطلب العالمي على الطماطم المجففة، خاصة أن الأقصر تشتهر بزراعة الأصناف البلحية من الطماطم ذات الألياف والطماطم الخالية من المتبقيات المبيدية المطابقة لمواصفات التصدير، لافتًا إلى أن فترة التجفيف تستغرق من 5 إلى 15 يوما حسب درجة الحرارة وشدة سطوع الشمس.

ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر، أن إنشاء وتشغيل ذلك المجمع بالإضافة إلى التشغيل السابق لعدد 3 مجمعات صناعية حرفية بالمحافظة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بمحافظات الصعيد وتنفيذ المشروعات التي تحقق عائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل لتوفير حياة كريمة لأهالي صعيد مصر.

كما أشار المحافظ، إلى أنه يتم التجهيز لإختيار موقع جديد بالمحافظة لإقامة مجمع لمركزات الطماطم بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد والذي سيحدث طفرة في خلق قيمة مضافة لمحصول من المحاصيل الاستراتيجة بالمحافظة وهو محصول الطماطم، بما يساهم في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية بالمحافظة والاستفادة من المقومات الزراعية بها، وبما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.