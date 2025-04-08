لم يتحمل فراقه.. شقيق رئيس نادي الأقصر السابق يلحق به بعد يومين من وفاته

الأقصر – محمد محروس:

في مشهد إنساني مؤثر، توفي حمادة عبد الرحيم حجاجي، شقيق محرم عبد الرحيم حجاجي، رئيس نادي الأقصر السابق، بعد يومين فقط من وفاة شقيقه، في واقعة أثارت مشاعر الحزن والأسى بين أهالي مدينة الأقصر.

وكان محرم عبد الرحيم قد توفي قبل يومين، ليلحق به شقيقه الأصغر متأثرًا بفقدانه، وسط أجواء من الحزن العميق التي خيمت على أسرتهما ومعارفهما. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات للعزاء، حيث عبّر الأهالي عن صدمتهم لرحيل الشقيقين خلال 48 ساعة فقط.

العلاقة التي جمعت الشقيقين لم تكن عادية، بل وصفت بأنها استثنائية، ملؤها المودة والوفاء، حتى بدت وكأن أحدهما لا يقوى على الحياة دون الآخر.

وشهدت منطقة المنشية بوسط مدينة الأقصر توافد عدد كبير من المعزين، حيث نُصبت سرادقات العزاء واستقبلت العائلة وفود الأهالي من مختلف أنحاء المحافظة.