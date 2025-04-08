طوارئ في الوادي الجديد بسبب العواصف الترابية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالأحوال الجوية المتقلبة، حيث تعرضت المحافظة لرياح محملة بالأتربة وعواصف ترابية ضربت عدة مناطق.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له، أن المحافظة تشهد عواصف ترابية وأتربة في بعض المناطق، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المنطقة.

في السياق ذاته، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت موجة حارة تضرب البلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تراجع في مستوى الرؤية الأفقية.

وأفادت الهيئة بأن الرياح النشطة تؤثر حاليًا على منطقتي خليج السويس وخليج العقبة، مما يسبب اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى نحو 3 أمتار.