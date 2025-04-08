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إصابة 14 شخصًا في حادث سير بكفر الشيخ

12:13 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 14 شخصًا، اليوم الثلاثاء، بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة على الطريق الدولي الساحلي في نطاق قرية البنائين التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ بالقرب من نفق برج البرلس.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، رصدت وصول 14 شخصًا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة الحادث.

وكشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لمصراوي عن رفع درجة الاستعداد داخل استقبال مستشفى برج البرلس المركزي، للتعامل مع المصابين من قبل الفرق الطبية.

وقال المصدر إن الإصابات تتوعت ما بين كسور، وكدمات، وجروح، واشتباه ما بعد الارتجاج وغيرها من إصابات بينما تجري الفرق الطبية بمستشفى برج البرلس المركزي بإجراء عمليات الفحص والفرز للمصابين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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