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قعدت جنبها يومين.. فتاة تقتل والدتها بسكين بكفر الدوار في البحيرة

01:12 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025

جثة_ ارشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

قتلت فتاة تُعاني من خلل نفسي والدتها عن طريق طعنها عدة طعنات نافذة بسكين، وجلست بجوارها يومين حتى اكتشاف الجريمة في كفر الدوار بالبحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، بمنطقة السعرانية، بها عدة طعنات نافذة بالبطن ووجد ابنتها "مريضة نفسيا" تجلس بجوارها.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المجنى عليها نظرًا لمرورها بحالة نفسية سيئة، وجرى ضبط المتهمة والسلاح المستخدم في الحادث.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق في ظروفها وملابساتها.

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