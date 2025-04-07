أمن القليوبية يضبط متهمين باعتداء مسلح في الخانكة إثر خلافات مالية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر عددًا من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء أثناء اعتدائهم على رجل ونجله وشقيقه في مدينة الخانكة، ما أسفر عن إصابتهم.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بتاريخ 14 مارس 2025 من ميكانيكي وطالب، بتعرضهما لاعتداء من قبل أربعة أشخاص باستخدام أسلحة بيضاء، على خلفية خلافات مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن معاونو المباحث من ضبط المتهمين، الذين أقرّوا خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.