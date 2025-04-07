المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل أول استثمار صناعي تايلاندي في مصر (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهدت منطقة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، وضع حجر الأساس لأول مشروع استثماري صناعي تايلاندي في مصر، وذلك بحضور السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية.

يحمل المشروع اسم "هاي تك – شمال إفريقيا"، وهو مصنع متخصص في إنتاج الملابس الرياضية، ويُقام على مساحة 64 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بـ20 مليون دولار (نحو مليار جنيه مصري).

ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف إنتاج 6 ملايين قطعة ملابس سنويًا لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة.

شارك في مراسم الاحتفال عدد من ممثلي الجانب التايلاندي، من بينهم واصون فيتاناكورت، المدير التنفيذي لشركة "هاي تك – تايلاند" ورئيس شركة "تايلاند شمال إفريقيا"، ونيوت أبيتشارتبوترا، الملحق التجاري وممثل سفارة تايلاند بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة الاقتصادية ومحافظة الإسماعيلية وسفارة تايلاند.

وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب وليد جمال الدين عن فخره بتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى منصة جذب للاستثمارات التايلاندية، مشيرًا إلى أن منطقة القنطرة غرب أصبحت من أهم القلاع الصناعية في مجال الغزل والنسيج والملابس بالمنطقة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

وأكد أن المشروع الجديد يُعد ثمرة جهود ترويجية استمرت على مدار ثلاث سنوات، بهدف جذب استثمارات عالمية في القطاعات المستهدفة.

وأضاف رئيس الهيئة أن هناك حاليًا نحو 130 مصنعًا قيد الإنشاء داخل المناطق التابعة للهيئة، وهو ما يُعد رقمًا غير مسبوق في تاريخها، ويعكس مدى الجاذبية الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية، خاصة بعد تطوير البنية التحتية والمرافق لتتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن المصنع، المقرر افتتاحه مطلع العام المقبل، يُمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي المصري-التايلاندي، وقصة نجاح تُضاف إلى سجل منطقة القنطرة غرب، التي تتميز بتوافر العمالة الفنية المدربة وظهير زراعي قوي يسهم في تعزيز صناعات مثل الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية، وهو ما يدعم سلاسل القيمة المضافة العالمية، لا سيما في ظل الأزمات المتكررة التي تشهدها سلاسل الإمداد حول العالم.

يُذكر أن شركة "هاي تك – تايلاند" تُعد واحدة من الشركات العالمية الكبرى في مجال تصنيع الملابس الرياضية لصالح علامات تجارية عالمية مثل Nike وJordan.

وتدير الشركة 10 مصانع حول العالم، منها 7 مصانع في تايلاند، ومصنع في كل من فيتنام، ولاوس، وكمبوديا، ويعمل بها أكثر من 14 ألف موظف، ويبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 60 مليون قطعة، بإجمالي إيرادات تتجاوز 220 مليون دولار.

ويمثل مشروع "هاي تك – شمال إفريقيا" أول توسع للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ليكون بوابة جديدة لدخول منتجاتها إلى الأسواق العالمية من خلال مصر.