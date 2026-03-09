إعلان

مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

11:12 ص 09/03/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة الكيمياء المقرر لطلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، موضحة عدد الأسئلة ونظام توزيع الدرجات بما يتماشى مع آليات التقييم الجديدة التي تستهدف قياس مستوى الفهم لدى الطلاب.

عدد أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

وأوضحت الوزارة أن امتحان الكيمياء سيتضمن 46 سؤالًا في المجمل، على أن تبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، وذلك وفق الهيكل المعتمد لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وبيّنت وزارة التربية والتعليم أن غالبية أسئلة الامتحان ستكون من نوع الاختيار من متعدد، حيث يبلغ عددها 44 سؤالًا، إلى جانب سؤالين مقاليين فقط ضمن ورقة الامتحان.

نسبة الأسئلة في الامتحان

وأكدت الوزارة أن أسئلة الاختيار من متعدد تمثل نحو 85% من إجمالي الامتحان، بينما تشكل الأسئلة المقالية نسبة 15% فقط، في إطار توجه الوزارة للاعتماد بشكل أكبر على الأسئلة الموضوعية في عملية التقييم.

اقرأ أيضاً:

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026

مواصفات امتحان العلوم لشهر مارس للمرحلة الابتدائية 2026

استجابةً لمطالب أولياء الأمور.. التعليم تعدل موعد امتحانات شهر مارس 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2026 الشعبة العلمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
أخبار مصر

السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
"الفن مش رسالة".. حملة إعلانية تثير الجدل في الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

"الفن مش رسالة".. حملة إعلانية تثير الجدل في الإسكندرية- صور
بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
دراما و تليفزيون

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
رياضة عربية وعالمية

23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟
شئون عربية و دولية

ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026