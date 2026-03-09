كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة الكيمياء المقرر لطلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، موضحة عدد الأسئلة ونظام توزيع الدرجات بما يتماشى مع آليات التقييم الجديدة التي تستهدف قياس مستوى الفهم لدى الطلاب.

عدد أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

وأوضحت الوزارة أن امتحان الكيمياء سيتضمن 46 سؤالًا في المجمل، على أن تبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، وذلك وفق الهيكل المعتمد لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وبيّنت وزارة التربية والتعليم أن غالبية أسئلة الامتحان ستكون من نوع الاختيار من متعدد، حيث يبلغ عددها 44 سؤالًا، إلى جانب سؤالين مقاليين فقط ضمن ورقة الامتحان.

نسبة الأسئلة في الامتحان

وأكدت الوزارة أن أسئلة الاختيار من متعدد تمثل نحو 85% من إجمالي الامتحان، بينما تشكل الأسئلة المقالية نسبة 15% فقط، في إطار توجه الوزارة للاعتماد بشكل أكبر على الأسئلة الموضوعية في عملية التقييم.

