بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان هاتفيا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التداعيات الخطيرة للحرب الإيرانية وخاصة الآثار على اقتصادات المنطقة، حيث أكدا على ضرورة التعاون للتعامل مع تحديات هذه الأزمة سياسيا واقتصاديا لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان على موقف الأردن ومصر الرافض بشدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول الخليج العربي الشقيقة لافتين إلى خطورة توسيع دائرة الصراع في المنطقة؛ لما لهذه الحرب من انعكاسات طويلة الأمد.



