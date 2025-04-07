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بعد جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يصدر توجيهات عاجلة لرئيس مركز طلخا -صور

01:09 م الإثنين 07 أبريل 2025
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الدقهلية - رامي محمود:

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توجيهات عاجلة إلى إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة طلخا، وذلك عقب جولة تفقدية مفاجئة قام بها المحافظ للاطمئنان على سير العمل الإداري وانضباط العاملين برئاسة المركز.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ وإنهاء رخص البناء وملفات التصالح، وسرعة الرد على نقاط المتغيرات المكانية. كما وجه برفع كافة الإشغالات من الشوارع وإعداد سجل تفصيلي للمضبوطات، والإسراع في إنهاء إجراءات ترخيص الإعلانات بالشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه مرزوق أيضًا بضرورة إجراء الصيانة الدورية للمعدات ووضع جدول زمني محدد لذلك، بالإضافة إلى التشديد على إحكام الرقابة على سجلات الحضور والانصراف لضمان انضباط العاملين وعدم التأخير في تحصيل مستحقات الدولة للحفاظ على المال العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتأخرين.

وكلف المحافظ المهندسة ريهام عبد الشافي برئاسة لجنة تتولى متابعة أعمال حصر الإعلانات وسرعة ترخيصها، والإسراع في إنهاء إجراءات تراخيص البناء والطلبات المتأخرة بالمركز التكنولوجي، وإنشاء سجل لحصر مضبوطات الإشغالات لتوضيح عمليات الصرف والإرتجاع.

كما وجه محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة طلخا بالبدء الفوري في صيانة معدات الحملة الميكانيكية بهدف النهوض بمنظومة النظافة والارتقاء بمستواها، والإسراع في الانتهاء من المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية.

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محافظ الدقهلية رئيس مركز طلخا الدقهلية اللواء طارق مرزوق
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