ديلر الشابو والهيروين.. السجن المشدد 10 سنوات عاطل في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، رئيس المحكمة، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي، والمستشار رامه سعد طبيخه، والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس، وسعيد عبد العظيم يعقوب سكرتير، محكمة الجنايات.

ووفقًا لأوراق القضية المقيدة برقم 37139 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

وكشفت التحقيقات، ضبط المدعو "م.ر.ع" عاطل، بحوزته حقيبة بداخلها 26 لفافة لمخدر الهيروين، و5 أكياس شفافة لمخدر الميثامفيتامين المخدر "الشابو"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم، اعترف في التحقيقات بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.