دون إصابات.. سقوط شرفة منزل بشارع الجيزة في بورسعيد



بورسعيد - طارق الرفاعي:



شهدت محافظة بورسعيد، في الساعة الأولي من صباح اليوم الأحد، حادث سقوط شرفة منزل بشارع الجيزة، في نطاق حي العرب، دون وقوع أي إصابات، وسط تحرك الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل مع الواقعة.

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد والقائم بأعمال السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، تداعيات الحادث ميدانيًا.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وضمان سلامة المواطنين، مؤكدا أن الخسائر انحصرت في شرفة العقار فقط، دون أي تأثير هيكلي على المبنى في الوقت الراهن، وفقًا للتقارير المبدئية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت الشرطة كردونات أمنية حول العقار لتأمين المنطقة، ومنع اقتراب المارة حفاظًا على سلامتهم.

وتم إخلاء العقار من الأسر المقيمة به كإجراء احترازي، لحين التأكد من سلامة المبنى وفحصه من قبل لجان هندسية متخصصة، للتأكد من مدى صلاحيته للسكن.

وتُواصل الأجهزة المعنية في محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة الحي، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، والتعامل الفوري مع أي تطورات تخص الواقعة.