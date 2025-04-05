يستخدم موادًا منتهية الصلاحية.. غلق فروع محل حلويات شهير في بنها - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت أجهزة محافظة القليوبية حملة مكبرة تضم مسؤولين من مديرية التموين والصحة والحوكمة ومديرية أمن القليوبية، ومجلس مدينة بنها لغلق 4 فروع لمحل حلويات شهير بمدينة بنها.

وأصدر محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية قراراً رقم 194 لسنة 2025 بغلق مصنعاً يدار بطريقة غير صحية ويستخدم مواد غذائية منتهية الصلاحية، بناءاً على مذكرة عرض من مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية ومحاضر حررت تجاه المصنع والمحال الشهيرة خاصته والتي تحمل اسم محل له شهرة، والذي انتشر في أرجاء مدينة بنها عاصمة المحافظة مستخدماً شعار وعلامه تجارية جرى رفضها من قبل الجهات المعنية.

جاء ذلك وفقاً لما نشرته مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجاء قرار محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية، أنه حرصاً من المحافظة على صحة وسلامة المواطنين ووفقاً لما ورد من مخاطبة مديرية الصحة وإدارة مراقبة الأغذية.

أصدر "عطية" قراراً بتشكيل لجنة مكبرة تضم التموين والصحة والحوكمة والشرطة ومجلس المدينة لتنفيذ قراره الصادر بتاريخ 2 أبريل 2025 رقم 194 لسنة 2025 والذي ينص على غلق المصنع المشار إليه فى المحاضر ومذكرة العرض والمحال التابعة له بأرجاء مدينة بنها.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني مدير مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه جرى حصر جميع المحال على مستوي المحافظة بناءاً على تعليمات وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية" لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وأفاد الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، حرصا منا على صحة وسلامة المواطنين وعلى غرار ذلك نعمل ليلاً نهاراً لمتابعة ومراقبة جميع المحال التجارية التي تعمل بمجال بيع وتصنيع وتداول المواد الغذائية وغيرها.

وأوضح "محمد صبحي" مراقب عام الأغذية بالمحافظة " انه يتم تشكيل لجان مرور يومية لفحص ومراقبة المنشآت الغذائية كافة ولضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وكلفنا جميع الإدارات ومكاتب مراقبة الأغذية بالمحافظة، بضرورة حصر المحال التابعة لذلك المقنع على مستوى المحافظة، والتفتيش عليها والوقوف على

أي مخالفات صحية تضر بصحة المواطن وتحرير المحاضر اللازمة ويعقبها فورا قراراً بالغلق وفقاً لتعليمات المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية.