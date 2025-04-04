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انهيار عقار قديم في حي الجمرك بالإسكندرية

06:17 م الجمعة 04 أبريل 2025
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  • عرض 3 صورة
    انهيار عقار قديم في حي الجمرك بالإسكندرية
  • عرض 3 صورة
    انهيار عقار قديم في حي الجمرك بالإسكندرية
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انهار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق في حي الجمرك، غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، دون أن يُسفر الحادث عن إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا بانهيار العقار الكائن بشارع متفرع من إسماعيل صبري دائرة قسم شرطة الجمرك.

توجهت قوات الحماية المدنية والجهات التنفيذية إلى موقع العقار المنهار، حيث قامت بفرض كردون أمني لضمان سلامة المواطنين والمارة.

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار يقع في شارع ضيق متفرع من شارع إسماعيل صبري، وصادر بشأنه قرار إزالة رقمه 13 لعام 2018 لم يتم تنفيذه. وأظهر الفحص أن الانهيار لم يُخلّف أي أضرار بشرية نظرًا لخلو المبنى من السكان.

وحررت الأجهزة المعنية، محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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