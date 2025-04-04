جثة و8 مصابين في حادث مروع على الصحراوي الشرقي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز المنيا، ووجود ضحايا ومصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "شعبان محمد"، 38 عاماً، وأصيب كل من: طه فايق، 28 عامًا، محمد رشوان، 16 عامًا، ميرفت سعد، 40 عامًا، عبد الرحمن رشوان، 10 أعوام، خلود رشوان، 18 عامًا، رحمة رشوان، 12 عامًا، نجاة أحمد، 70 عامًا، وشخص مجهول الهوية.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.