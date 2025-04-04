فرصة للاستمتاع بالبحر.. الجو ربيع والموج هادئ على شواطئ الإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، في خامس أيام عطلة عيد الفطر المبارك، إقبالا ضعيفا من المواطنين، حيث لم تتخطى نسب الإشغال الـ20%.

ودعت السياحة والمصايف عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" المواطنين إلى استغلال الأجواء الربيعية المستقرة والذهاب للشواطئ تزامنا مع خامس أيام عطلة عيد الفطر.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، سجلت شواطئ القطاع الشرقي للمحافظة إقبالا منخفضا، بشواطئ القطاعين الغربي والشرقي.

ورفعت شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي الرايات الخضراء، والتي تشير إلى أن البحر آمن ومتاح للنزول، وذلك بعد يومين من رفع الرايات الصفراء التحذيرية.

ويسود الإسكندرية طقس ربيعي معتدل، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 24 للعظمى و 14 للصغرى، دون أي فرص لسقوط الأمطار، مع رياح معتدلة نسبيا بسرعة 22 كم/الساعة.