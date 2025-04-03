احتفى به الكاف.. المصري يكرم أكبر مشجعيه ويصرف له معاشا شهريا - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اليوم الخميس، بتكريم محمد شتيوي، أكبر مشجعي المصري سنًا - 81 عامًا - والذي لا يتوانى عن دعم الفريق بكافة مبارياته بمختلف البطولات.

كما وجه أيضًا بصرف معاش شهري ثابت للمشجع، تقديرًا له وعرفانًا لمؤازرته التامة للمصري على مدار نحو سبعين عامًا، عاصر خلالها أجيالًا عديدة من اللاعبين والأجهزة الفنية ورؤساء النادي.

واستقبل اللواء محسن شتا، مستشار رئيس النادي، بمكتبه المشجع الكبير محمد شتيوي، حيث نقل له تحيات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، مشيدًا بسلوكياته الطيبة وحرصه على دعم فريقه لسنوات طويلة.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ومن خلال منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشر صورة المشجع الكبير محمد شتيوي خلال مباراة الأمس أمام سيمبا التنزاني، معلقًا: "العمر سيصبح مجرد رقم عندما ينبض قلبك بحب فريقك".