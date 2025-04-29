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المنوفية تستعد لموجة الطقس السيئ ومحافظها يحذر من الخروج وقت الرياح

09:58 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون

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المنوفية – أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية، استعدادًا للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر المتوقع أن تضرب البلاد غدًا الأربعاء 30 أبريل، وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل خطط الطوارئ واتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع أي مستجدات، مع التأكيد على جاهزية معدات الإغاثة والتدخل السريع، والتنسيق الكامل مع شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تحسبًا لوقوع أعطال ناتجة عن الرياح الشديدة. كما وجّه بتكثيف المرور الميداني لمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والتأكد من تأمينها، ومراجعة حالة الطرق لضمان سلامة المرور وتفادي الحوادث.

ودعا أبو ليمون المواطنين إلى الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات خلال فترات الرياح، وتقليل التنقل إلا للضرورة القصوى، حفاظًا على سلامتهم، مشددًا على أهمية التواصل مع غرف العمليات بالمحافظة للإبلاغ عن أي طارئ يطرأ على الوضع الميداني، بما يضمن سرعة الاستجابة والمعالجة.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطقس السيئ هيئة الأرصاد الجوية
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