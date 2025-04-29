أسوان تُعلق الدراسة وترفع الاستعدادات لمواجهة العاصفة الترابية

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء 30 أبريل بجميع مدارس المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع غرف العمليات وإدارات الأزمات، تحسبًا لتأثيرات العاصفة الترابية المتوقعة، وذلك استنادًا إلى تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي حذّرت من سوء الأحوال الجوية وهبوب رياح خماسينية محمّلة بالأتربة.

وأوضح المحافظ أن التواصل مستمر مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة الموقف أولًا بأول، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار العمل داخل المصالح والهيئات الحكومية، إلى جانب استمرار حركة الملاحة النهرية لحين صدور تعليمات جديدة.

كما وجّه محافظ أسوان بمراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ، وضمان توافرها تحسبًا لاحتمال سقوط أمطار رعدية، مع التنسيق الكامل مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة.

وطالب الإدارة العامة للري بإزالة أية عوائق من مخرّات السيول والمصارف قبل بدء التقلبات الجوية، كما شدد على متابعة أعمدة الإنارة واللافتات والإعلانات التي قد تتأثر بالرياح.

وناشد كمال المواطنين بالابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية خلال العاصفة، وتقليل الحركة على الطرق السريعة، حفاظًا على سلامتهم.