إعلان

أسوان تُعلق الدراسة وترفع الاستعدادات لمواجهة العاصفة الترابية

09:55 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

محافظة أسوان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء 30 أبريل بجميع مدارس المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع غرف العمليات وإدارات الأزمات، تحسبًا لتأثيرات العاصفة الترابية المتوقعة، وذلك استنادًا إلى تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي حذّرت من سوء الأحوال الجوية وهبوب رياح خماسينية محمّلة بالأتربة.

وأوضح المحافظ أن التواصل مستمر مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة الموقف أولًا بأول، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار العمل داخل المصالح والهيئات الحكومية، إلى جانب استمرار حركة الملاحة النهرية لحين صدور تعليمات جديدة.

كما وجّه محافظ أسوان بمراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ، وضمان توافرها تحسبًا لاحتمال سقوط أمطار رعدية، مع التنسيق الكامل مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة.

وطالب الإدارة العامة للري بإزالة أية عوائق من مخرّات السيول والمصارف قبل بدء التقلبات الجوية، كما شدد على متابعة أعمدة الإنارة واللافتات والإعلانات التي قد تتأثر بالرياح.

وناشد كمال المواطنين بالابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية خلال العاصفة، وتقليل الحركة على الطرق السريعة، حفاظًا على سلامتهم.

أسوان تُعلق الدراسة وترفع الاستعدادات لمواجهة العاصفة الترابية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسماعيل كمال محافظ أسوان محافظة أسوان العاصفة الترابية تعليق الدراسة هيئة الأرصاد الجوية رياح خماسينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المنوفية تستعد لموجة الطقس السيئ ومحافظها يحذر من الخروج وقت الرياح

إعلان

إعلان

عاصفة ترابية "عنيفة" تضرب مصر غدًا.. تحذيرات عاجلة وتعطيل للدراسة (تغطية خاصة)