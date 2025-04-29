انتهاء تخطيط كورنيش جليم في الإسكندرية.. والمحافظة: لتقليل الحوادث- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أنهى قسم التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية أعمال تخطيط طريق الكورنيش بمنطقة جليم نطاق حي شرق، وذلك وفقاً للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق، استعدادًا لموسم الصيف.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتخطيط كورنيش الإسكندرية، ضمن استعدادات موسم صيف 2025، وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تسهم أعمال التخطيط في إظهار الشوارع بالشكل الجمالي والحضاري، بالإضافة إلى تحديد خطوط مسارات السيارات ما يسهم في تقليل الحوادث وتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية.

يشار إلى أنه جرى الانتهاء مؤخرًا من أعمال تخطيط طريق الكورنيش بداية من المحروسة تجاه فندق ٢٦ يوليو وحتى منطقة سان ستيفانو وجاري استكمال الأعمال تباعاً.