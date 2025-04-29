محافظ الأقصر يستقبل الفنان سامح حسين ويشيد بدور الفن المصري الهادف (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أشاد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بدور الفن المصري الهادف في دعم القيم المجتمعية وبناء الوعي، وذلك خلال استقباله الفنان سامح حسين على هامش الملتقى السنوي الأول للبحث الإجرائي الذي تنظمه كلية التربية بجامعة الأقصر تحت عنوان "بحوث وممارسات"، بحضور الدكتور وليد عبد الله، عميد الكلية والمشرف على الجامعة الأهلية.

وأكد المحافظ أن الفنون تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة، مشيرًا إلى أن الفنان الواعي برسالته يساهم في توجيه الرأي العام وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما ثمّن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنان سامح حسين في وقت سابق، معتبرًا ذلك دليلًا على دعم الدولة للمحتوى الإعلامي البنّاء، في مواجهة الأعمال غير الهادفة، مضيفًا أن تأثير هذا المحتوى يظهر جليًا في تفاعل المواطنين خلال جولاته الميدانية في القرى والنجوع.

من جانبه، عبّر الفنان سامح حسين عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بتواصل محافظ الأقصر المباشر مع المواطنين، ولافتًا إلى حجم التقدير الشعبي الذي لمسه منذ وصوله إلى المحافظة.

يُذكر أن الملتقى، المنعقد في يومي 29 و30 أبريل، يناقش أبرز التحديات التربوية والنفسية والإدارية، ويهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى طلاب الدراسات العليا من خلال ورش ومحاضرات تفاعلية ومنصات لتبادل الخبرات.