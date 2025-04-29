بالصور- رئيس جامعة سوهاج يتناول الإفطار مع عمال مزرعة حي الكوثر

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم العاملين والمزراعين بمزرعة الجامعة بحي الكوثر وتوسط جلستهم أثناء تناولهم وجبة الإفطار في أجواء ريفية ممتعة، اتسمت بالود والمحبة والبساطة وسط الخضرة والهواء النقي، وذلك قبل بدء حصاد القمح بمزرعة الجامعة بحي الكوثر.

رافق رئيس جامعة سوهاج كل من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والمزرعة.

وحرص رئيس الجامعة، عقب تناول وجبة الإفطار تفقد أعمال الحصاد والدراس لمحصول القمح صنف تقاوي معتمد "سدس 12" المزروع على مساحة 22 فدان، وكان رئيس الجامعة قد شارك الاسبوع الماضي في حصاد ٢٢ فدان قمح آخرين بمزرعة الجامعة بمدينه سوهاج الجديدة

لتصل مساحة ما تم حصاده في محصول القمح ٤٤ فدان.

مثمناً دور مزارع الجامعة بحي الكوثر والجامعة الجديدة فى خدمة المجتمع المحلى، من خلال ما توفره من مصادر غذائية من الإنتاج الحيوانى والداجني، الأمر الذى يساهم فى الحفاظ على الأمن الغذائي وسد احتياجات المجتمع، ويتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأيضاً ما تنتجه من أصناف من المحاصيل الزراعية الأفضل جودة والأعلى إنتاجية بسعر التكلفة، والتى تتميز بتحملها درجات الحرارة المرتفعة وتتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.

من جهته قال الدكتور خلف همام، عميد كلية الزراعة إن تقاوي القمح المحسنة تلقى اقبالاََ شديداََ من المزارعين، والمعنيين بزراعة القمح بالمحافظة، لتميزها وجودة إنتاجها، موجهاً الشكر لقيادات الكلية على مجهوداتهم الملحوظة للارتقاء بمزارع الجامعة، واستحداث الطرق والأساليب العلمية والتقنيات الفنية المتطورة لتحقيق طفرة إنتاجية على كافة مستويات الإنتاج الزراعي أو الحيوانى، إضافة إلى الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية التى تقدم لرفع كفاءة المزارعين والعاملين بالمجال الزراعي من أبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح تمتد على نحو 22 فدان، إلى جانب 11 فدان مزروعة بالشعير، و19 فدان برسيم، كما شملت جولة رئيس الجامعة أيضاً تفقد مزرعة الإنتاج الزراعي وما تشمله من أشجار النخيل، والبرسيم الحجازي، ومحصول البامية وصوب الفلفل والخيار وشتلات الفاكهة.