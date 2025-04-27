"بالمنجل والمحش".. محافظ المنيا يشارك الفلاحين فرحة حصاد القمح -صور

المنيا-جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، مزارعي قرية التوفيقية بمركز سمالوط فرحة حصاد القمح، من داخل أحد الحقول الزراعية بالقرية، وسط أجواء من السعادة والفخر بمحصول الخير.

وخلال الفعاليات، وجه المحافظ الشكر والتقدير لكل يد عاملة مخلصة تسعى بجهد وإخلاص لنهضة الوطن وخيره، مؤكداً أن الفلاح المصري يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي، وأن حصاد القمح هو شهادة فخر لعرق وجهد الفلاحين المخلصين، مشيراً إلى أن محافظة المنيا تتصدر محافظات الجمهورية في معدلات توريد القمح، وقد حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية العام الماضي بعد محافظة الشرقية.

وحرص المحافظ على الإمساك بـ"المحش" وحصد المحصول بيده ليشارك المزارعون فرحتهم بالحصاد.

وشهد المحافظ حفل حصاد ودراس محصول القمح، مثمنا جهود مديرية الزراعة في تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين، وفقًا للضوابط المقررة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مما ساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

كما استمع إلى شرح من المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، الذي استعرض مؤشرات زيادة الإنتاج هذا العام، وبلغت المساحة المزروعة بالقمح نحو 213 ألف فدان، الذى جاء بفضل توجيهات المحافظ بتكثيف الندوات الإرشادية، وتوعية المزارعين بالأساليب الزراعية الحديثة، مما أسهم بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاج على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مواقع استلام القمح تواصل استقبال عمليات توريد المحصول من الموردين، مع تيسير كافة الإجراءات لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل منظومة التوريد وضمان استلام المحصول بسهولة ويسر.

كما استمع المحافظ إلى شرح مبسط عن جهود إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بالتعاون مع هيئة تحسين الأراضي، وهيئة الإصلاح الزراعي، وإدارة التعاون الزراعي، وإدارة المكافحة، إلى جانب عرض عدد من النماذج الناجحة لمزارعي المنيا.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص محافظة المنيا على دعم المزارعين، وتشجيعهم على مواصلة العطاء لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، خاصة محصول القمح الاستراتيجي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني