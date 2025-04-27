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انهيار منزل من 3 طوابق في سوهاج -صور

12:10 ص الأحد 27 أبريل 2025
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    انهيار منزل من 3 طوابق (6)
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    انهيار منزل من 3 طوابق (3)
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سوهاج- عمار عبد الواحد:

شهدت قرية التلول الغربية دائرة مركز شرطة سوهاج، انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، دون خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل دائرة مركز شرطة سوهاج.

تبين من التحريات الأولية، انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة دون أعمدة، ملك المدعو رجب محمود.

لم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في تلف جميع محتويات المنزل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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قرية التلول الغربية سوهاج انهيار منزل مدير أمن سوهاج النيابة العامة
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