السكة الحديد تكشف عن الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء الصوتية - (تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إطلاق العمل بمركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليا عن طريق الاتصال التليفوني خلال الفترة الماضية تيسيرا على ركاب القطارات وتقديم مستوى خدمة متميز.

وأوضحت أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركاتها التابعة لتحسين خدماتها المقدمة لعملائها الكرام, وتنوع مصادر المعلومات وقنوات بيع تذاكر القطارات للركاب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للحوكمة والتحول الرقمي للخدمات المقدمة من الهيئة للجمهور.

ويتيح مركز خدمة العملاء الجديد الخدمات التالية:-

1- الاستعلام عن بيانات ومواعيد القطارات على جميع الخطوط.

2- الاستعلام عن طرق وقنوات بيع التذاكر على مستوى الجمهورية.

3- الاستعلام عن التذاكر المستخرجة من قنوات البيع المختلفة "الموقع الإلكترونى، تطبيق الهاتف المحمول، وكلاء البيع".

4- تسجيل شكوى ليتم توجيهها للمختصين بالهيئة لحل اى مشكلة وتفادى تكرارها مستقبلا.

5- حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط.

ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية :-

- اتصال العميل على أرقام مركز خدمة العملاء وطلب حجز مقاعد على قطار محدد.

- يقوم موظف خدمة العملاء بالرد وتوضيح جميع المعلومات الخاصة بالحجز للعميل.

- في حال قبول العميل يتم إرسال طلب حجز مقعد من منظومة خدمة العملاء إلى النظام الآلي لحجز وإصدار التذاكر.

- يقوم النظام آلياً بإرسال رقم دفع (رقم مرجعي) برسالة SMS للعميل على هاتفه المسجل بمركز خدمة العملاء ليقوم بسداد القيمة المطلوبة عن طريق أحد تجار شركات التحصيل الإلكتروني "فوري" او عن طريق موبايل ابلكيشن سداد فوري وجاري اضافة طرق دفع أخرى.

- عند قيام العميل بالسداد سيقوم النظام بارسال رسالة SMS للعميل برابط للدخول على التذكرة وتحميلها على هاتفة المحمول.

- يقوم الراكب فى موعد السفر بالتوجه إلى المحطة والمرور من البوابات الالكترونية باستخدام التذكرة المحملة على هاتفه المحمول والسفر على الرحلة الخاصة به وإظهار التذكرة مفتش القطار في الرحلة عند الطلب.

وأشارت إلى أن خدمة الاتصال تتوافر بمركز خدمة العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الاتصال بالرقم (1661) من الهاتف المحمول والاتصال برقم (09000661) من الهاتف الأرضي وذلك نظير تكلفة جنيه ونصف للدقيقة (1.5 ج/دقيقة).

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